Blunders op social media: van geslachtsdeel naar antisemitisme

Renée van Laarhoven blunderde op social media door een Argentijnse fan ‘dikke trol’ te noemen. Het is zeker niet de eerste keer dat een sporter de fout in gaat op het internet. Dit zijn de sporters die in opspraak kwamen na hun berichten op social media.

Kjell Scherpen - anti-Ajax

Afgelopen zomer nam Ajax de talentvolle Kjell Scherpen over van FC Emmen. De supporters van de landskampioen stuitten echter op gevoelige tweets uit 2011. Als 11-jarig jochie en Feyenoord-supporter plaatste hij berichten als ‘kut joden lucky Ajax’ en ‘mooi dat Ajax met 2-0 achter staat'. Supporters riepen er schande van en eisten dat Marc Overmars afzag van de transfer van de doelman. Ajax reageerde er vervolgens gevat op door zijn komst aan te kondigen door hem strafregels te laten schrijven.

Gregory van der Wiel - concert met hersenschudding

Oranje speelde in 2009 een oefenwedstrijd in en tegen Australië zonder Gregory van der Wiel. De rechtsback had zich afgemeld omdat hij tijdens de wedstrijd Roda JC-Ajax een hersenschudding had opgelopen. Op dinsdag deelde hij vervolgens een foto waarop te zien was dat hij een concert van rapper Lil’ Wayne bijwoonde. Later zei hij te zijn geschrokken van alle ophef en met name het reizen naar Australië hem niet verstandig leek.

Wesley Sneijder - bankbiljetten

Een foto van Sneijder op Instagram zorgde voor veel vragen. Hij poseerde in 2013 met zijn toenmalige vrouw Yolanthe Cabau en stak ondanks zijn geringe lengte een stuk boven haar uit. Mensen reageerden grappend met de vraag of hij op een stoel stond. Sneijder reageerde gepikeerd. ,,Barkrukken, krukjes, stoelen... Allemaal fout lieve mensen. Het zijn bankbiljetten waar ik op sta. Paarse voor de mensen die weten welk bedrag dat is. Fijne avond en geniet van je nachtrust.’’ De middenvelder kwam door deze uitspraak flink onder vuur te liggen.

Volledig scherm Sneijder en Frenkie de Jong. © Pim Ras Fotografie

Mario Balotelli - antisemitisme

De Engelse voetbalbond FA schorste de Italiaan in 2014 voor één wedstrijd. De Italiaan plaatste op Instagram een foto van het spelletjesfiguur Super Mario met de tekst ‘hij springt als een zwarte man en grijpt munten als een jood.’ Na de forse kritiek bood Balotelli zijn excuses aan, maar het bleek te laat. Liverpool kon één wedstrijd geen beroep doen op het enfant terrible, want de FA vond zijn actie racistisch. Bovendien moest de aanvaller een boete van 25.000 euro betalen.

Michiel Kramer - ‘Prima tackle’

Volledig scherm Michiel Kramer en Karim El Ahmadi. © Pim Ras Fotografie De aanvaller van ADO is altijd al een veelbesproken voetballer geweest. In 2015, als speler van Feyenoord, liet hij merken niet bepaald een voorkeur te hebben voor Ajax. Na een schandalige overtreding van Rapid Wien-speler Stefan Schwab op Jaïro Riedewald twitterde hij: ,,Leuke pot. Prima tackle. Goeie uitslag.’’ Kramer kreeg na afloop van het 2-2 gelijkspel in de voorronde van de Champions League een storm van kritiek over zich heen. ,,Bedankt voor alle hartverwarmende reacties. Een hele goedemorgen,’’ pareerde de spits op z’n ‘Kramers’.

Gérard de Nooijer - foto van geslachtsdeel

Een nogal onhandige actie van de coach van FC Dordrecht. Hij slingerde in 2016 onbedoeld een foto van zijn geslachtsdeel op Twitter. In alle haast verwijderde hij vervolgens zijn account, maar het was al te laat. De oud-Feyenoorder was tijdelijk veelbesproken, maar mocht in ieder geval aanblijven als coach van de eerstedivisionist.