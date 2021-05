Boekhoorn zegt ‘ja’ tegen NEC, miljardair neemt regie over in Nijmegen

Boekhoorn (61) gaat de koers uitzetten na een ‘opschoning’ in de top van de club en een nieuwe aandelentransactie. Die is nodig om oude claims van investeerders te weren. Van een overname is volgens betrokkenen ‘geen sprake’. Dat ligt juridisch gecompliceerd.

Bronnen in de directe nabijheid van Boekhoorn benadrukken desgevraagd ook dat de ondernemer geen ambitie heeft om NEC over te nemen. ,,Marcel vindt dat een voetbalclub het eigendom moet zijn van de fans, van de mensen die van de club houden”, stelt een anonieme bron rondom de zakenman. ,,Hij wil de club helpen, de structuur verbeteren en zorgen dat NEC financieel weer gezond wordt. Dat doet hij uit liefde voor de club.”

De suikeroom van NEC

NEC krijgt daarmee geen eigenaar, zoals de constructie bij Vitesse in Arnhem met de Rus Valeri Oyf. Maar Boekhoorn, bekend van de Telfort-deal en eigenaar van Ouwehands Dierenpark, stapt wel ‘vol’ in. De Bennekomse miljardair kiest, als een pakket aan eisen is ingewilligd, voor ‘bewuste en structurele investeringen’ in de profclub. Het betreft dan meteen miljoenen euro’s, want die zijn nodig om in de top van het Nederlandse voetbal stand te houden.