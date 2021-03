Boekt ADO tegen Heracles eerste thuiszege van het seizoen?

Podcast | ‘Ajax moet Young Boys natuurlijk sowieso verslaan’

11 maart Maarten Stekelenburg zit bij de voorselectie van Oranje, Justin Bijlow is weer geblesseerd, Bazoer blijkt een recidivist, Zahavi heeft in 2021 duidelijk het doel gevonden voor PSV en voor Ajax staat de belangrijke wedstrijd op het programma tegen Young Boys in de Europa League. Er is onder leiding van Etienne Verhoef weer veel te bespreken voor Sjoerd Mossou, Mikos Gouka en Johan Inan.