Boëtius telt minuten af voor prachtige week Feyenoord

De aanvaller is duidelijk op de vraag naar welke wedstrijd hij het meeste uitkijkt. Heracles uit? Manchester City thuis? Of toch PSV uit? ,,Heracles uit natuurlijk’’, zegt hij. ,,Dat is de eerste wedstrijd en dat is dus de allerbelangrijkste. Dat is geen gelul omdat het beter is om dat te zeggen of zo. Ik wil altijd voetballen en dan kijk je uit naar de eerstvolgende wedstrijd. Bovendien is Heracles uit geen wedstrijd waar je al overheen kan kijken. Daar is die ploeg gewoon te sterk voor.’’