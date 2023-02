Bondscoach Erwin van de Looi kondigt vertrek bij Jong Oranje aan: ‘Ik heb het altijd eervol gevonden’

Erwin van de Looi vertrekt na het komende EK als coach van Jong Oranje. De 50-jarige trainer had het team vijf seizoenen onder zijn hoede en plaatste zich twee keer voor de Europese titelstrijd. Nederland bereikt in 2021 de halve finale, komende zomer staat een herkansing op het programma in Roemenië en Georgië.