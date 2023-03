Bondscoach Koeman heeft kunnen voorbereiden wat hij wil, veel lijkt in één keer voor niets geweest

Debutant Bart Verbruggen wil zich laten zien aan Ronald Koeman: ‘Ben hier niet op schoolreis­je’

De training van het Nederlands elftal is nog maar net begonnen of Bart Verbruggen slaat de bal na een sierlijke zweefduik uit het doel. Keeperstrainer Patrick Lodewijks klapt, maar de 20-jarige doelman van Anderlecht vertrekt geen spier. ,,Ik ben hier niet op schoolreisje”, zegt hij even later aan de rand van het veld.