Bondscoach Koeman schrok zich rot van bericht over zieke spelers Oranje: ‘Meer gevallen niet uit te sluiten’

,,Ik schrok me rot toen ik bericht van de dokter zag vanochtend om 7 uur. Ik zag Joey Veerman nog zitten wachten op de taxi, Botman was al weg”, zo schetste de bondscoach op de persconferentie richting Frankruit-uit de situatie van donderdagochtend.

Koeman sluit niet uit dat de vijf zieken er weer bij kunnen zijn voor het duel met Gibraltar van aanstaande maandag. ,,Zaterdag gaan we kijken hoe de vlag erbij hangt, maar het is nog niet definitief dat ze voor de hele periode zijn uitgeschakeld”, zei de bondscoach, die het niet nodig vond om vijf vervangers op te roepen. ,,Je houdt er twintig over en je mist een derde keeper. Je kan niet met twee keepers aan de wedstrijd beginnen, dat risico is te groot. Dus toen heb ik besloten om Ryan en Stefan op te roepen en ook een derde keeper (Scherpen, red.). Dan hebben we alle posities dubbel bezet en dat is voor mij voldoende.”

Meer over Oranje:

• Van Dijk heeft ‘geen flauw idee’ wat virus binnen Oranje veroorzaakte: ‘Maar het is een mentale tik’

• Virus teistert Oranje: De Ligt, Gakpo en drie anderen haken af voor kraker in Frankrijk

De oorzaak van de ellende is volgens Koeman niet het avondeten van woensdagavond: ,,Er waren stafleden dinsdag als niet lekker dus het gerecht is niet de boosdoener. Natuurlijk wil iedereen de oorzaak weten, maar speculeren heeft geen zin”, aldus Koeman. Of zijn plan voor het duel met Frankrijk volledig in duigen viel? ,,Natuurlijk waren er spelers van deze vijf afvallers die in de basis zouden beginnen, maar gelukkig hebben we op de training veel van posities gewisseld dus nu kunnen andere jongens gaan spelen.”

Volledig scherm Ronald Koeman (L) en Virgil van Dijk © AFP

,,We sluiten niet uit dat er nog meer spelers af zouden kunnen vallen, dat lijkt me verstandig. We zijn wat voorzichtiger met handen schudden, maar je kunt niet alles uitsluiten.”

Duel met Frankrijk

Koeman weigerde om al voor de wedstrijd tegen Frankrijk de handdoek in de ring te gooien en ook zijn verwachtingen zijn niet per se minder hoog dan normaal gesproken: ,,Het is duidelijk dat dit niet het elftal is zoals normaal, maar ik heb ook vertrouwen in de andere jongens. Minder kans? Nee, voetbal is een raar spelletje. Ook met deze spelers kunnen we een resultaat halen. Het is logisch dat een Frenkie de Jong heel belangrijk is, maar ik zie het niet zo zwartwit om dan te zeggen dat we geen kans hebben. Niet alleen omdat ik het vanuit mijn positie niet kan zeggen, maar zo voel ik het ook echt.”

Poll Wat kan een gehavend Oranje op bezoek bij Frankrijk? Niets, dat wordt een kansloze nederlaag

Oranje begint met een gelijkspel

Nederland wint gewoon in Parijs Wat kan een gehavend Oranje op bezoek bij Frankrijk? Niets, dat wordt een kansloze nederlaag (73%)

Oranje begint met een gelijkspel (17%)

Nederland wint gewoon in Parijs (10%)

Wout Weghorst

Koeman wilde nog niet verklappen of hij met Wout Weghorst als spits gaat spelen, wel zei hij dat hij Steven Berghuis in topwedstrijden meer als rechtsbuiten ziet dan als middenvelder. Bij Ajax speelt Berghuis immers vooral op het middenveld de laatste tijd. Over Frankrijk was de Nederlandse bondscoach logischerwijs lovend: ,,Het is echt een team en ze hebben met Kylian Mbappé ook een speler die een wedstrijd in zijn eentje kan beslissen. Het is dan aan ons om dat te bespelen, maar dat is het mooie aan voetbal: dit soort spelers kan altijd beslissend zijn voor een elftal.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma EK-kwalificatie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen EK-kwalificatie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken EK-kwalificatie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.