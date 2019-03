Bondscoach Marokko houdt rekening met Ajax

Ziyech trainde gisteren wel met de Marokkaanse selectie mee in Tanger, maar volgens bondscoach Hervé Renard komt de 26-jarige Ajacied niet in actie. ,,Er breekt een belangrijke periode aan, Ziyech speelt binnenkort met Ajax in de kwartfinale van de Champions League. We moeten ook rekening houden met de belangen van de clubs”, zei Renard. De bondscoach houdt ook Nordin Amrabat aan de kant tegen de Argentijnen, die aantreden zonder de eveneens geblesseerde Lionel Messi.



Ziyech heeft al een tijdje last van zijn kuit. Hij sloeg daardoor twee weken geleden de inhaalwedstrijd tegen PEC Zwolle over. In de laatste competitiewedstrijd, ruim een week geleden tegen AZ, stapte Ziyech halverwege de eerste helft al van het veld. Zondag staat in Amsterdam de topper tussen Ajax en koploper PSV op het programma. Op 10 april komt Juventus naar de Johan Cruijff ArenA voor het eerste duel in de kwartfinales van de Champions League.