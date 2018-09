Bondsridder Sneijder na laatste interland: 'Ik voel hem wel van binnen'

,,Het is een bijzondere avond. Ik heb genoten van elke seconde en gelukkig winnen we hem nog. Die winst maakt de avond compleet'', aldus Sneijder, die zelf ook nog dicht bij een assist was. ,,Ja, het is jammer dat dat balletje er na de steekpass op Ruud Vormer er niet in gaat, maar het was uiteindelijk een mooie wedstrijd.''



,,Ik voel hem wel van binnen'', vervolgde Sneijder. ,,Het is klaar. Het is gedaan. Dit was mijn laatste wedstrijd in de Arena en in het oranje shirt. Ik heb een fantastische periode gehad, maar aan alles komt een eind. Dat merkte ik aan alles.''