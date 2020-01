Botman kan naar de Premier League, Sparta denkt aan Van den Hurk

video Dumfries wil nieuwe start met PSV: ‘Lastig hoor, die negativi­teit stoppen’

8 januari PSV in de tweede seizoenshelft? ,,Dat moet een team zijn dat in álles gaat voor eerherstel’’, zegt Denzel Dumfries (23). Daarom is hij blij dat bij de stage in Qatar een specialist in groepsdynamica fulltime aanwezig is.