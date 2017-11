Botteghin: Ik maak grote stappen in herstelproces

De centrale verdediger van Feyenoord liep eind september in de wedstrijd tegen NAC een scheur in de achterste kruisband van zijn knie op. Hij heeft de afgelopen tijd in eigen land gewerkt aan zijn terugkeer.



,,Het is geweldig dat ik hier in Brazilië grote stappen heb kunnen maken in mijn herstel'', laat de Feyenoorder via Instagram vanuit Sao Paulo weten. ,,Ik heb nog steeds wel wat werk te doen. Maar ik kijk er naar uit om straks het shirt van Feyenoord weer te kunnen dragen. Holland ik kom er aan.''



Botteghin is naar verwachting zeker tot de winterstop nog uit de roulatie.