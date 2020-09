Botteghin moet enkele weken rust houden door hamstringblessure

Keepers­trai­ner Frans Hoek: ‘Opbouwen om het opbouwen, je ziet het nu te veel’

8:13 Het was niet het weekeinde van Yvon Mvogo bij PSV. En ook niet van Kepa bij Chelsea. Twee meevoetballende keepers, die juist blunderden met hun vermeende specialiteit. ,,Niet iedereen is een Neuer of Ter Stegen’’, zegt Frans Hoek. ,,Het kan peperduur zijn.’’