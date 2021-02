Botteghin, terug bij Feyenoord: ‘Was lastig om niet te spelen’

Eric Botteghin (33) speelde in zijn zes jaar bij Feyenoord vrijwel altijd. Tot dit seizoen, waarin de Braziliaan op de bank belandde. ,,Het is heerlijk om weer terug te zijn.‘’

Door Sjoerd Mossou



Botteghin behoort tot de langst dienende spelers van Feyenoord, maar de Braziliaanse verdediger leek dit seizoen soms al bijna vergeten. Pas in de wedstrijd tegen PSV keerde Botteghin alsnog terug in het elftal van trainer Dick Advocaat.



,,Dat ik niet speelde, was wel lastig’’, zegt Botteghin. ,,De eerste wedstrijd raakte ik geblesseerd en daarna moest ik vier weken revalideren. Toen moest ik op mijn kans wachten. Dat was niet altijd makkelijk, maar ik ben heel blij om terug te zijn.’’

Dat vooral de spelers van Feyenoord aandrongen op zijn terugkeer in de basis, onder andere omdat Botteghin veelvuldig coacht en teamgenoten aanstuurt in het veld, verdient volgens de voetballer zelf enige nuance.



,,Ik denk dat het niet helemaal klopt’’, aldus de voetballer. ,,Je kent onze trainer, hij is de baas en hij bepaalt. Hij maakt de keuzes. Maar natuurlijk is het fijn om weer te spelen, zeker in een topper zoals tegen PSV.’’

Aandringen

Volledig scherm © Pro Shots / Mischa Keemink Afgelopen zomer leek het vertrek van Botteghin nog aanstaande. Op aandringen van technisch directeur Frank Arnesen verlengde de verdediger zijn aflopende contract uiteindelijk alsnog. ,,Ja, er was wel een moment dat ik al een beetje afscheid had genomen van Feyenoord’’, zegt de verdediger. ,,Mijn contract liep af, maar we zijn wel steeds in gesprek gebleven. Uiteindelijk heeft het goede gevoel over het afgelopen seizoen, waarin we echt een goede serie neerzetten, de doorslag gegeven.’’

Botteghin mag dan een Braziliaan zijn, de ijzige vrieskou van komende zondag is volgens de verdediger geen groot thema. Toen Botteghin veertien jaar geleden naar Nederland kwam, destijds als speler van FC Zwolle, sneeuwde het ook. Het was 2007, de Braziliaan wist niet wat hij meemaakte.

,,Het was de eerste keer ooit dat ik sneeuw zag’’, zegt de Feyenoord-verdediger nu, lachend. ,,Ik ben er inmiddels wel een beetje aan gewend, maar toch: ik blijf een Braziliaan hè. Die kou blijft ehm, heel koud.’’ Invloed op het duel met Willem II gaat de winter volgens Botteghin niet hebben. ,,We hebben een super goed veld in de Kuip. Dat is het belangrijkste.’’

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie