Boukhari: Mentaliteit van Marokkanen kan veel beter

Door Dennis van Bergen



Nourdin Boukhari is (39) misschien wel de meest Nederlandse Marokkaan van Rotterdam. Best kans dat spelers hem op een onbewaakt ogenblik horen meebrullen met André Hazes. Een man van de klok is hij, iemand die hamert op discipline. Halil Dervisoglu (19), de Sparta-spits, ervoer het onlangs nog. Nadat hij met een slaapkop te laat op de training was verschenen, dacht hij er wel even af te komen met een ‘sorry broer’ richting Boukhari. Maar laatst genoemde reageerde als door een adder gebeten. ,,Ik ben je broer nu niet”, foeterde de assistent-trainer. ,,Het is verdomme je vak, man, voetballen. Daar horen regels bij, hè.”