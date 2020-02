Boulahrouz en De Goey: Chelsea is de perfecte stap voor Hakim

Gaat Ziyech zich staande houden in de Premier League?

De Goeij: ,,Dat moeten we afwachten natuurlijk, want het is sowieso een stap hoger. De Premier League is een competitie die hem ligt. Hakim heeft zoveel individuele klasse, die gaat zich wel redden. Hij wachtte echt op het totaalplaatje, en Chelsea kun je wel een totaalplaatje noemen. Hij heeft zich de laatste jaren sowieso nog meer ontwikkeld, hij is een totale speler geworden die zowel op de 10 als hangend op rechts goed uit de voeten kan. Liverpool en Manchester City maken op dit moment natuurlijk de dienst uit en spelen ook echt goed voetbal, maar Chelsea ontwikkelt zich goed dit jaar. Het is een goede stap voor hem.”