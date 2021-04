Boulahrouz loopt mee bij AZ: ‘Kijken hoe trainersvak bevalt’

De Alkmaarse club is geen onbekend terrein voor de voormalig verdediger: hij speelde in de jeugd al bij AZ.

Via RKC en HSV kwam Boulahrouz in 2006 bij Chelsea terecht. Daarna speelde hij nog bij Sevilla (huur van Chelsea), VfB Stuttgart, Sporting CP, Brøndby IF en Feyenoord. Hij speelde ook 35 interlands voor Oranje en maakte deel uit van de selectie die in 2010 de WK-finale haalde. In 2016 beëindigde Boulahrouz zijn loopbaan als profvoetballer.