Bittere nasmaak bij Feyenoord na verlies: ‘We weten heus wel dat het anders moet in Tirana’

met VideoNa het verlies van Feyenoord in eigen huis tegen FC Twente ( 1-2 ) was het voor veel spelers van Feyenoord duidelijk dat het beter moet. Over tien dagen wacht namelijk de finale van de Conference League. ,,AS Roma is een listige ploeg”.

Cyriel Dessers, die als enige het doel wist te vinden namens Feyenoord zondagmiddag, benadrukte achteraf bij ESPN vooral hoeveel vertrouwen hij heeft in het team. ,,We hebben laten zien dat we een brede kern hebben in het team. De invallers voegen echt iets toe aan het team. Deze wedstrijd geeft een kleine zure nasmaak, maar we hebben nog de tijd. Het voelde niet als een uitzwaaiwedstrijd. Gewoon de knop omzetten en naar de finale toe.”

Dat sentiment overheersde ook bij Jorrit Hendrix ,,De laatste wedstrijd verliezen is nooit leuk’', zei de middenvelder, die de geblesseerde Orkun Kökcü na rust moest vervangen. ,,Maar niemand hoeft zich zorgen te maken over omdat we de laatste wedstrijden in de eerste helft minder speelden. We weten heus wel dat het anders moet in Tirana. De finale is voor mij ook iets nieuws. Dit is de belangrijkste wedstrijd uit mijn carriere. Heel Feyenoord, de spelers, staf en supporters kijken er enorm naar uit. We beseffen heel goed wat er op het spel staat. AS Roma is een listige ploeg, ze hebben maniertjes, zeker onder deze coach (José Mourinho, red.). Ze willen resultaat, mooi voetbal maakt ze niet uit. We zullen ons moeten wapenen.’’

Blessures

Trainer Arne Slot maakte zich ook geen zorgen over de blessures van Reiss Nelson, Gernot Trauner en Orkun Kökcü. De drie spelers kunnen volgens hem normaal gesproken op 25 mei gewoon in actie komen tijdens de finale tegen AS Roma om winst van de Conference League.

Volledig scherm © Pro Shots / Toon Dompeling

Nelson en Trauner ontbraken zondag tijdens het verloren competitieduel. ,,Ze hebben lichte klachten aan een hamstring”, zei Slot. ,,Maar ze hadden wel gespeeld als dit een finale was.” Het spel van de ploeg van vandaag, vond Slot alles behalve finale-waardig. ,,Ik kan ze niet adviseren om in de finale zo te starten. Voor de wedstrijd tegen AS Roma moet de druk er vol op. ”

Kökcü speelde de wedstrijd niet uit vanwege een voetblessure. ,,Ik voelde pijn, maar ik denk niet dat dit serieus is”, zei hij bij ESPN. Slot liet vrijdag al weten dat hij verwacht dat Tyrell Malacia komen week weer de training kan hervatten. Ook doelman Justin Bijlow traint weer mee. Het is onduidelijk of hij deel kan uitmaken van de selectie van Feyenoord voor de finale tegen AS Roma.

Twente-trainer Ron Jans hoopt in ieder geval dat er ‘een ander Feyenoord’ in Tirana staat. ,,Dat hoop ik als Nederlandse voetbalfan. Misschien is dit verlies wel goed voor Feyenoord. Dan beseffen ze dat je er altijd moet staan. Over het niveau van zijn ploeg - die volgend jaar in de Conference League zullen spelen - was Jans ook erg te spreken: ,,We hebben vandaag laten zien wat we dit seizoen waard waren. Dit was van een Conference League-niveau.”