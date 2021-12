Column Sjoerd Mossou | Bas Nijhuis is de enige ijdeltuit met open vizier

Dit is de verwachte opstelling en het bles­surenieuws van jouw favoriete eredivisie­club

In de vijftiende speelronde van de eredivisie staan nog zeven duels op het programma. Ajax - Willem II (5-0) en FC Groningen-PEC Zwolle (1-1) werden al afgewerkt. Wat is de laatste stand van zaken? Dit is de verwachte opstelling en het blessurenieuws van jouw favoriete eredivisieclub.

10:23