Column Vivianne Miedema | Een volle Kuip voor Leeuwinnen: dat gaat gebeuren

90.000 toeschouwers. Het is eigenlijk best bizar. Zoveel mensen zaten er gisteravond in Nou Camp voor de kwartfinale van de Champions League voor vrouwen tussen FC Barcelona en Real Madrid. Een record voor het vrouwenvoetbal. Wij spelen vanavond met Arsenal in de kwartfinale de return tegen VfL Wolfsburg, in Duitsland. Oók in het stadion waar normaal gesproken de mannen spelen, de Volkswagen Arena. Daar zal het hopelijk ook goed vol zitten.