‘Eredivisieclub dit jaar superfavoriet in de play-offs, het kwaliteitsverschil is te groot’

Door Marijn Abbenhuis en Dennis van Bergen



Gezien het recente verleden van de play-offs is er weinig logica te ontdekken wat betreft de uitkomsten. In de laatste drie edities van de nacompetitie promoveerde immers steeds een ‘underdog’ naar de eredivisie. NEC won vorig jaar verrassend nadat het zich als de nummer 7 van de Keuken Kampioen Divisie voor de play-offs had geplaatst. In 2019 deed RKC hetzelfde na een zinderende finale tegen Go Ahead Eagles, door in de beslissende wedstrijd in Deventer met 4-5 te winnen. En dat FC Emmen in 2018 Sparta uitschakelde en daardoor naar de eredivisie ging, had ook niemand verwacht.