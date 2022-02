Frank Arnesen: ‘De komst van Arne Slot naar Feyenoord, dat is pas echt een scoop geweest’

Door Mikos Gouka



Ajax zag technisch directeur Marc Overmars als een dief in de nacht verdwijnen, PSV zit met trainer Roger Schmidt die zelf geen heil meer ziet in een langer verblijf in Eindhoven. En bij Feyenoord, de immer onrustige club aan de Maas? Daar is op dit moment op sportief vlak écht iedereen tevreden. Trainer Arne Slot vond het eerste halfuur van zijn ploeg zondag tegen Sparta zelfs van ‘exceptioneel niveau’. En wie het Rotterdamse middenveld Orkun Kökçü, Guus Til en Fredrik Aursnes inderdaad zag wervelen tijdens de derby vraagt zich af waar miljoenenaankoop Joey Veerman eigenlijk had moeten spelen als hij daadwerkelijk voor Feyenoord had gekozen.