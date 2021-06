Jong Oranje kan Europese titel al beetje ruiken: ‘Halve finale niet genoeg, we willen Duitsland aanpakken’

Door Johan Inan



Dat Jong Oranje twee stappen verwijderd is van Europees goud, dankt de ploeg ook mede aan de opponent van vanavond. Na de onderlinge 1-1 in het pouleduel lag het lot van de Nederlandse beloften immers ook in handen van de oosterburen. Hadden zij in een doelpuntrijk duel gelijkgespeeld tegen de Roemenen, dan was Jong Oranje vorige week niet eens teruggekeerd naar Hongarije. Om aan ‘het pact van Boedapest’ te ontsnappen, dreigde bondscoach Erwin van de Looi zijn bevriende Duitse collega Stefan Kuntz toen vast. ‘Ik vermoord je’, grapte hij.