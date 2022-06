Na 77 tegengoals in twee jaar wil PSV weer vaker de nul houden

De laatste Argentijnse keeper in de top van de eredivisie? Die werd kampioen. Het gebeurde bij AZ in het seizoen 2008/2009 en Sergio Romero kende in dat jaar nog een ander succes. Hij werd de minst gepasseerde doelman van Nederland, na ondermeer een reeks van bijna 1000 minuten zonder tegengoal.



Het zijn doelen waar Walter Benítez ruim een decennium later blind voor zou tekenen. PSV presenteerde hem vorige week als nieuwe nummer 1 tussen de palen en zaterdag debuteerde hij in een eerste oefenduel. Met meteen de nul, al was dat ook wel wat je mocht verwachten in de 45 minuten die hij meedeed tegen een ploeg van het vierde niveau in Duitsland. ,,Hij is een zeer volwassen keeper, die hoog op onze prioriteitenlijst stond. In zo’n eerste week is hij al gelijk bezig met iedereen om zich heen. Dat is wat we willen’’, zei trainer Ruud van Nistelrooij.