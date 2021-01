SuperCoach: doe alsnog mee en win de tweede seizoenshelft!

De eredivisie wordt zaterdag na een korte winterstop hervat en daarmee ook het SuperCoach Eredivisiespel op de website van deze krant. Nieuw is dat er een aparte ranking is toegevoegd over de tweede seizoenshelft. Voor bestaande én voor nieuwe deelnemers.

Klik hier om je alsnog op te geven! Doe je vanaf de aftrap van dit voetbalseizoen al mee aan het SuperCoach Eredivisiespel? Dan speel je, naast het klassement over het hele seizoen, automatisch ook mee in de tweede seizoenshelft-ranking. In deze extra ranking begint iedereen weer op nul. Dé kans op sportieve revanche als de eerste helft van het voetbaljaar voor jou teleurstellend is verlopen. Je krijgt net als iedereen elf wisselmogelijkheden tot je beschikking die je tot het einde van het seizoen kunt inzetten.

Wie kies je?

Per club mag je maximaal één speler kiezen. Punten verdien je op basis van de prestaties van je spelers. Zo krijgen keepers en verdedigers extra punten als zij de nul houden en scoor je uiteraard ook met doelpunten en assists.

Aanvallers

Aanvallers krijgen minder punten voor een doelpunt dan middenvelders of verdedigers, maar ze scoren uiteraard ook vaker en geven geregeld assists. Van de tien spelers die in de eerste seizoenshelft de meeste punten behaalden in SuperCoach, is niet minder dan de helft aanvaller. Eredivisie-topscorer Danilo (FC Twente) was met 72 punten ook de best scorende SuperCoach-spits, gevolgd door Ajacieden Dusan Tadic (71 punten) en Antony (69 punten). Ook Feyenoorder Steven Berghuis (68 punten) en Vitesse-spits Loïs Openda (67 punten) haalden de top 10.

Middenvelders

De best scorende SuperCoach-speler van allemaal was echter geen aanvaller, maar een middenvelder. Teun Koopmeiners van AZ verdiende in totaal 79 punten. Hij maakte vijf velddoelpunten en benutte ook nog eens vier strafschoppen. Om hem kun je ook in de tweede seizoenshelft niet heen, zeker niet als je hem ook nog eens captain van je elftal maakt, want daarmee verdien je dubbele punten. Het is sowieso altijd de moeite waard om een speler te selecteren die de vaste strafschoppennemer is van zijn team. Andere interessante middenvelders zijn Joey Veerman (Heerenveen) en Rai Vloet (Heracles Almelo), beiden voor de winterstop goed voor 63 punten.

Verdedigers

Ook een verdediger troefde in de eerste seizoenshelft alle aanvallers af. PSV-back Philipp Max kwam tot een totaal van 77 punten, weliswaar 2 minder dan Koopmeiners, maar wel 5 meer dan Danilo. Max gaf vijf assists en scoorde zelf ook drie keer, waarvan twee keer vanaf de stip. Ook Feyenoorder Marcos Senesi (71 punten) en Ajacied Daley Blind (66 punten) deden het goed in SuperCoach. De verdediger die het vaakst geselecteerd werd door deelnemers van het spel, Denzel Dumfries, miste een aantal wedstrijden vanwege corona, maar de PSV’er kwam toch nog tot 52 punten. Dumfries is altijd goed voor assists, waarvoor een verdediger meer punten krijgt dan een middenvelder of aanvaller.

Keepers

De nummer één-keeper van SuperCoach staat buiten kijf. Andre Onana (Ajax) kwam tot 71 punten, mede dankzij de zeven keer dat hij de nul hield. Het is aan te bevelen om een doelman te selecteren die een moeilijk passeerbare verdediging voor zich heeft. Zo kon Remko Pasveer (Vitesse, zes keer de nul) al aan een totaal van 63 punten komen en ook de keepers van PSV (Yvon Mvogo, 55 punten) en FC Groningen (Sergio Padt, 52 punten) scoorden al goed.

Tips

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, het is bekend. In SuperCoach kun je echter niet heen om spelers van de clubs die tot nu toe het best presteren: behalve Ajax, PSV, Feyenoord en AZ dit seizoen ook Vitesse, FC Groningen en FC Twente. Kijk ook eens naar Sparta dat in opkomst is, en zeker ook naar Willem II dat hoger op de ranglijst zou moeten staan.

Wil je echt het verschil maken in de tweede seizoenshelft, verdiep je dan in spelers die de eerste helft van de competitie geheel of grotendeels hebben gemist. Bijvoorbeeld Lucas Pratto, de nieuwe spits die Feyenoord deze winter heeft aangetrokken. Of spelers die geblesseerd waren maar in december terugkeerden en meteen begonnen te scoren, zoals Kwasi Wriedt (Willem II) en Adrián Dalmau (FC Utrecht). Zijn zij wellicht een gokje waard?

Top 10 eerste seizoenshelft

1. Teun Koopmeiners (AZ) 79 pnt.

2. Philipp Max (PSV) 77 pnt.

3. Danilo (FC Twente) 72 pnt.

4. Andre Onana (Ajax) 71 pnt.

5. Marcos Senesi (Feyenoord) 71 pnt.

6. Dusan Tadic (Ajax) 71 pnt.

7. Antony (Ajax) 69 pnt.

8. Steven Berghuis (Feyenoord) 68 pnt.

9. Loïs Openda (Vitesse) 67 pnt.

10. Daley Blind (Ajax) 66 pnt.