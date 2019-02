Van Bommel kritisch op Lozano

PSV voorkwam net als tegen Utrecht in de slotfase een nederlaag. Waar de titelstrijd met Ajax vorig weekeinde al een beslissende wending leek te krijgen, is de spanning zondag mogelijk weer terug. PSV had bij winst op Utrecht op acht punten kunnen komen, zondag zijn er daar bij een zege van Ajax op NAC nog vier van over.



,,Vorige week kwamen we ook met 2-0 achter. Maar dat vond ik toen minder erg dan nu. Utrecht scoorde uit een corner en een counter. Nu waren het fouten van ons’', zei Van Bommel, die invaller Donyell Malen in de 95e minuut de 2-2 zag maken. ,,Het was zeker niet goed, zeker niet groots. Maar deze ploeg blijft er wel altijd in geloven.’’