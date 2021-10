Waarom het Nederlands elftal zich thuis voelt in de ‘afgeschreven’ Kuip

Interview Kees Jansma laat talkshows links liggen: ‘Werd een beetje moe van mijn mening geven’

9 oktober Kees Jansma was sinds 1966 aanwezig op alle grote eindtoernooien. Eerst als journalist, later als perschef. De geboren Amsterdammer is nu gestopt. ,,Altijd maar die mening geven, dat was ik wel een beetje zat nu.’’