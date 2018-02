Brands: 'Geen van de linksbacks was haalbaar, ook Riedewald niet'

Hij wilde onder meer 'het groepsproces bij de Eindhovense club niet verstoren', zo gaf hij aan als reden waarom niet per se een versterking is gehaald. Hij is het ook niet eens met de vaststelling van trainer Phillip Cocu dat PSV 'het niet goed heeft gedaan'.



Brands stelde dat eerst is gekeken naar de prioriteitenlijst van PSV en dat daaruit namen naar voren zijn gekomen voor een structurele versterking van de positie van linksback bij PSV. ,,We wilden het groepsproces niet verstoren en bovendien spelen we nog maar een beperkt aantal wedstrijden", zo gaf hij aan. ,,Daarbij hebben we eerst naar de lange termijn gekeken", aldus Brands. Geen van alle namen op deze lijst bleek haalbaar. De technisch manager liet onder anderen weten dat Jaïro Riedewald een optie was.