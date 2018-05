Brands twijfelde tussen lang contract bij PSV en Everton

Door Rik Elfrink



In overleg met de raad van commissarissen trachtte algemeen directeur Toon Gerbrands om hem over te halen. Vergeefs, want Brands vertrekt na acht jaar in Eindhovense dienst naar Everton. ,,Een moeilijke beslissing", zo vond hij vanavond. ,,Op de eerste plaats vanwege de mensen die hier werken. Je wilt ze niet achterlaten, maar nu is het moment dan toch gekomen. PSV heeft een heel genereus aanbod nog gedaan, waardoor ik ben gaan twijfelen. Dit weekend heb ik toch de knoop doorgehakt."



Brands' vertrek komt niet als een verrassing. ,,Het eerste contact met Everton dateerde al van 2016." Via zaakwaarnemer Mino Raiola kwam de verbinding met de Britse club tot stand. ,,Op dat moment had ik mijn woord al aan PSV gegeven en wilde ik niet vertrekken. Volgens mij waren de contracten nog niet eens getekend."



Na dit seizoen is een natuurlijk vertrekmoment ontstaan. ,,Zo zou je dat misschien kunnen noemen", zegt Brands. ,,Met een kampioenschap van het eerste elftal en ook mooie prestaties in de jeugdopleiding (PSV onder 19 én PSV onder 17 pakten de titel, red.) is er dit seizoen iets goeds neergezet. De beslissing om weg te gaan, heb ik afgelopen weekend genomen."