Breuer: Punt geeft hoop op betere tijden

Daar stond hij, zaterdagavond kort voor de klok van tien uur, op zijn slippers in de catacomben van Woudestein. Michel Breuer had, zoals dat heet, ‘gemengde gevoelens’. Enerzijds was er de blijdschap dat zijn club weer eens een resultaat had behaald. Aan de andere kant is de Sparta-aanvoerder wel zo realistisch dat hij de Spangenaren er cijfermatig niet heel veel mee opschieten. ,,Het punt was verdiend, denk ik”, stelde Breuer na afloop vast. ,,Tot twintig meter voor de goal vond ik dat we best aardig speelden. Alleen kwamen we te weinig tot echt uitgespeelde kansen. Dat moet de komende weken beter. En daar werken we hard aan. Maar dit punt geeft in elk geval hoop op betere tijden.”



Nadat Excelsior in de eerste helft op voorsprong was gekomen via Milan Massop, was het invaller Craig Goodwin die vier minuten voor tijd voor de bevrijdende en terechte gelijkmaker zorgde voor de Spangenaren.



Breuer: ,,Ik vond ons spel een stuk beter dan in onze wedstrijden tegen Roda JC of AZ. Niet dat het nu heel indrukwekkend was, hoor. We zijn realistisch. Maar ik heb wel het idee dat er een stijgende lijn in ons spel zit. Het is te hopen dat we deze lijn door kunnen trekken.”



Coach Alex Pastoor van Sparta liet op zijn beurt weten dat het duel met Excelsior volgens hem exemplarisch was voor het seizoen tot nu toe. ,,We voetballen vaak redelijk tot goed, hebben aan de bal veelal een overwicht. Alleen komen we niet heel veel tot kansen in de eindfase.”



Met de 1-1 hoeft Pastoor zich voorlopig waarschijnlijk geen zorgen te maken om zijn positie. Al zegt de coach dat hij zich sowieso afsluit voor de kritiek van buitenaf. ,,Ik maak me geen seconde druk”, aldus de oefenmeester.