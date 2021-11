Breuk aanstaande bij rumoerig Sparta: furieuze Van Stee boos naar huis na gesprek met directeur Laros

Samenvatting Ramalho ‘geniet’ van PSV: ‘Daarom zijn we een team’

PSV-aanvoerder André Ramalho klonk opgetogen na de 2-0 zege op Sturm Graz in de groepsfase van de Europa League. De Braziliaan was tevreden over het optreden van zijn ploeg. ,,We speelden heel goed. Ik heb genoten van de wedstrijd”, aldus Ramalho vlak na afloop tegen Veronica.

26 november