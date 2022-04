Brian Brobbey grapt over Erik ten Hag: ‘Als hij me over twee jaartjes maar meeneemt’

Brian Brobbey was vanmiddag de grote man bij Ajax door in de slotfase de 1-0 te maken op bezoek bij NEC Nijmegen. Heel even dacht de spits dat hij buitenspel stond, maar in tegenstelling tot in de bekerfinale tegen PSV (toen een goal van Brobbey werd afgekeurd) ging zijn goal nu wel door.

,,Ik vroeg meteen aan de scheidsrechter: is het buitenspel? Hij ging het even checken. Toen dacht ik wel: niet weer hè? Gelukkig telde hij deze keer wel", zo blikte Brobbey bij ESPN terug op zijn belangrijke goal voor Ajax. Door de spits vergrootten de Amsterdammers de voorsprong op PSV tot zeven punten. De Eindhovenaren komen nog wel in actie tegen SC Cambuur vanavond.

,,Toen ik erin kwam was het knokwedstrijd met veel strijd. Iedereen ging voor de duels en die moet je winnen. Dat doen we ook en uiteindelijk scoren we daaruit een goal”, aldus Brobbey, die moest invallen als rechtsbuiten. ,,Het is niet mijn positie, want ik sta al sinds mijn jeugd in de spits. Maar als de trainer me nodig heeft, ga ik er vol voor. Vrijdag op de training stond ik ook op rechts, omdat Steven (Berghuis, red.) een beetje last van zijn knie had.”

Brobbey kreeg eerder al een kans op de 0-1, maar toen kopte hij op de paal. ,,Ik knik de bal goed naar beneden, maar ja, de paal... Gelukkig maakte ik 'm alsnog en is iedereen blij met de drie punten. We hebben nog vier finales en die moeten we ook winnen. Natuurlijk kan het beter, maar ook als je slecht speelt moet je winnen.”

Ten Hag

Na afloop van het duel schoof Brobbey ook aan bij de persconferentie. Daar kreeg hij de vraag wat hij vond van de overstap van Erik ten Hag naar Manchester United: ,,Terecht, hij is een toptrainer. Wat hij allemaal met Ajax gepresteerd heeft... Ik ben heel blij voor hem", zei de twintigjarige spits alvorens hij de lachers op zijn hand kreeg: ,,Als hij me over een paar jaar maar meeneemt", aldus Brobbey, die daarna in lachen uitbarstte. ,,Nee, nee, nee, grapje, grapje, grapje.”