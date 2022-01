Brian Brobbey meteen belangrijk voor Ajax: ‘Ten Hag appte dat hij me nodig had’

Door Johan Inan



,,Er is niks veranderd bij de club. Daardoor was het voor mij heel gemakkelijk aanpassen de afgelopen twee weken’’, zei Brian Brobbey na afloop. Dat bleek wel, want het was alsof hij ook voor de winterstop de spits van Ajax was geweest. Het aanspeelpunt, de afmaker en de lolbroek is terug, ondervonden teamgenoten, stafleden en tegenstanders onmiddellijk.