Broer en vriend vertelden Wijndal over Barcelona-gerucht: ‘Bijzonder, dat doet me wel wat’

Owen Wijndal werd dinsdag wakker in het trainingskamp van het Nederlands elftal met berichtjes van zijn broer en een goede vriend. Zij lieten hem een artikel lezen uit de grote Spaanse sportkrant AS , die wist te melden dat Wijndal bij Barcelona op ‘pole position’ staat om op termijn Jordi Alba te vervangen. ,,Het is bijzonder om zoiets te lezen”, erkent de linksback van AZ vlak voor de tweede training van Oranje richting het EK. ,,Het streelt me, al weet ik niet of het waar is.”

,,Als het echt heel serieus zou zijn, dan had mijn zaakwaarnemer mij wel gebeld”, zegt de 21-jarige Wijndal, die zich niet gek laat maken door alle geruchten. ,,Maar ze kunnen beter zo over je praten dan negatief. Ja toch? Natuurlijk doet mij dit wel wat. Ik vind het hartstikke mooi.”

Nieuwe uitdaging

Of de Spaanse pers het nu bij het rechte eind heeft of niet, de kans dat Wijndal ook volgend seizoen nog onder contract staat bij AZ lijkt niet zo groot meer. Twee weken geleden noemde directeur voetbalzaken Marc Overmars de linksbenige verdediger een interessante speler voor Ajax. Dusan Tadic is het daar helemaal mee eens. ,,Wijndal zou een goede opvolger voor Nico Tagliafico zijn als hij bij ons mocht vertrekken”, zei de aanvoerder van de kampioen uit Amsterdam.

Wijndal zegt geen ‘nee’ tegen een nieuwe uitdaging. ,,Maar voorlopig ben ik nog gewoon speler van AZ”, aldus de verdediger die woensdag van bondscoach Frank de Boer hoort of hij is opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor het EK. Wijndal lijkt zich geen zorgen te hoeven maken met zeven basisplaatsen in negen interlands onder de opvolger van Ronald Koeman. ,,Maar zo’n bekendmaking van een selectie is wel spannend. Ik denk zelfs als je al honderd interlands gespeeld hebt. En het kan mijn eerste grote toernooi worden.”

Volledig scherm Owen Wijndal in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland. © AP

Wijndal weet nog hoe hij als jongetje meeleefde met Oranje tijdens WK’s en EK’s. ,,De WK-finale van 2010 is me het meest bijgebleven. Dat toernooi had zo’n impact op ons hele land. Ik heb die wedstrijd op een camping in Frankrijk bekeken. In een oranje shirt met mijn voornaam Owen en nummer 14. Op het WK van 2014 deden we het ook goed, met Louis van Gaal en vijf verdedigers.”

De Boer sluit niet uit dat Oranje tijdens het EK ook met een versterkte defensie gaat spelen. Wie niet de sterkste is, moet vooral slim zijn. ,,Vier of vijf verdedigers hoeft voor mij denk ik niet uit te maken”, zegt Wijndal, die erkent dat Oranje niet als favoriet aan de Europese eindronde begint. ,Dat is voor mij Frankrijk, samen met België. We zijn wel favoriet in onze poule met Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië. We zijn een sterk land dat ver kan komen. We doen mee om te winnen.”