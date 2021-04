Brood gooit selectie ADO om na stevig groepsgesprek: ‘Ik heb een schifting gemaakt’

VIDEO Dramati­sche generale Vitesse richting bekerfina­le, strohalm ADO

10 april In een saai duel heeft Vitesse, negen dagen voor de bekerfinale tegen Ajax, averij opgelopen tegen hekkensluiter ADO Den Haag. Die ploeg beet weliswaar van zich af, maar toonde andermaal aan dat het terecht laatste staat in de eredivisie. Het had als gevolg dat het in veel opzichten een vervelende avond werd in Arnhem.