Bruma koos zonder twijfel voor PSV: ‘Ze volgen mij al heel lang, dat weet ik’

Zijn voetbalnaam is Bruma, letters waarmee hij ook door het dagelijks leven gaat. ,,Mijn vader heeft die naam ooit verzonnen. Waarom? Ik weet het eigenlijk niet, volgens mij was het niks bijzonders.”

De in Guinee-Bissau geboren aanvaller wil het team graag sterker maken. ,,Ik heb geen voorkeur voor een positie, de trainer bepaalt waar hij me neerzet. John de Jong en Marcel Brands (voormalig technisch directeur PSV, nu bij Everton) ken ik al uit het verleden en ik weet dat er in het verleden al een mogelijkheid was om naar PSV te gaan. Ik heb nu ook nog even met Marcel gesproken. Toen is het nooit tot iets gekomen, maar nu wel. De club heeft een goed aanbod gedaan en ik wil hier bijdragen aan het team en zoveel mogelijk prijzen winnen.”