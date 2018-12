Bruns en Bel Hassani naar FC Groningen, ook interesse in Ajacieden

Over een kleine twee weken opent de winterse transferperiode, maar al ver voor 1 januari is het spel op de wagen. Mis in onze dagelijkse rubriek TransferTalk tot en met de laatste dag van januari niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Dembélé tekent eerste profcontract bij Celtic

De in Londen geboren aanvaller Karamoko Dembélé (15) wordt gezien als een van de grootste talenten op de Europese velden. Vandaag tekende het neefje van de Ivoriaanse voetballegendes Kolo en Yaya Touré zijn eerste profcontract bij Celtic, waar hij nu tot medio 2021 vastligt. Dembélé speelt al sinds zijn tiende in de jeugdopleiding van de Schotse topclub en speelde al op zijn dertiende al in de Onder 20 van Celtic. Ook speelde de razendsnelle aanvaller al jeugdinterlands voor Schotland onder 16, maar Dembélé mag ook nog kiezen om voor zijn geboorteland Engeland of vaderland Ivoorkust uit te komen.

Liverpool alleen de markt op bij verkoop

Liverpool gaat in januari alleen de transfermarkt op als er spelers vertrekken uit de selectie van manager Jürgen Klopp. De Duitse trainer is tevreden met zijn huidige groep en hoeft in principe geen aanvullingen. ,,Ik ben blij met wat ik heb gekregen en met wat ik nu heb’', zei Klopp. ,,Maar ik hou de deur toch open. Want als er iets gebeurt binnen onze selectie, zullen we zelf ook moeten reageren.’’



Ook Bruns op weg naar FC Groningen



Volledig scherm © ANP Pro Shots Het transfernieuws komt vandaag vooral uit Groningen. Na het nieuws over de interesse in Dani de Wit en Kaj Sierhuis, het naderende vertrek van Mateo Cassierra en de bevestiging dat Iliass Bel Hassani naar FC Groningen gaat, heeft RTV Noord nu ook bevestiging van de komst van Thomas Bruns. De 26-jarige middenvelder wordt voor een halfjaar van Vitesse gehuurd, waar hij het dit seizoen vooral moet doen met invalbeurten. Bij de overeenkomst rond Bruns is, in tegenstelling tot die rond Bel Hassani, geen optie tot koop bedongen. Bruns moet nog medisch gekeurd worden.

Bevestiging: Bel Hassani van AZ naar FC Groningen

AZ en FC Groningen hebben de huurovereenkomst over Iliass Bel Hassani bevestigd. Bij de deal rondom de 26-jarige middenvelder heeft FC Groningen een optie tot koop bedongen. Bel Hassani speelde eerder voor Heracles Almelo en Sparta, zijn verbintenis bij AZ loopt nog tot 2021. Lees hier meer.

De Wit en Sierhuis opties voor FC Groningen, Cassierra mag weg

Volledig scherm Kaj Sierhuis © ProShots FC Groningen is voornemens om een poging te doen om Ajax-talenten Kaj Sierhuis en Dani de Wit (beiden 20) tijdelijk over te nemen. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Directeur Hans Nijland van de club sprak al met Ajax over het duo, bovendien maakte hij daar ook duidelijk dat Mateo Cassierra die gehuurd is van Ajax terug mag naar Amsterdam. Zijn uitleenbeurt is vooralsnog bepaald geen succes. Nijland liet ook aan de krant weten dat een overgang van Ritsua Doan naar Ajax ‘op dit moment geen optie voor Ajax’ is en dat het zeker is dat Iliass Bel Hassani deze winter van AZ wordt gehuurd met een optie tot koop.

Cocu nummer één voor Anderlecht

Phillip Cocu is nog steeds de voornaamste kandidaat om Hein Vanhaezebrouck op te volgen bij Anderlecht. Volgens Het Laatste Nieuws lopen de contacten tussen met de Belgische topclub echter nogal stroef omdat de 48-jarige ex-international na zijn ontslag bij Fenerbahçe volgend seizoen pas weer aan de slag zou willen. Met Frank Arnesen, ex-rvc PSV, als nieuwe technisch directeur hoop Anderlecht Cocu alsnog te kunnen halen om vanaf 1 januari te komen. Mocht dat niet lukken dan komt Martin Jol in beeld in Brussel.

Volledig scherm Phillip Cocu. © BELGA

Newcastle United wil Willems

Jetro Willems zet zijn loopbaan mogelijk voort in de Premier League. Newcastle United heeft een oogje op de oud-PSV-speler. Volgens de Daily Mail wil trainer Rafael Benitez de 24-jarige verdediger in januari naar Engeland halen. Willems, die ook gevolgd zou worden door AS Roma, is bezig aan zijn tweede seizoen bij Eintracht Frankfurt, maar is daar niet verzekerd van een basisplaats.

Volledig scherm Jetro Willems (l) in duel met Bayern-speler Rafinha. © EPA

Weigl bij Dortmund richting uitgang

Julian Weigl heeft zijn langste tijd gehad bij Borussia Dortmund, zo lijk het. De 23-jarige middenvelder komt niet voor in de plannen van Lucien Favre. Ondanks een nog doorlopen contract (tot 2021) wil Weigl in de winterstop vertrekken. AS Roma en Paris Saint-German zijn volgens Bild de voornaamste kandidaten om de international over te nemen.

Volledig scherm Julian Weigl. © Getty Images

Juventus aast op Ramsey

Juventus gaat werk maken van Aaron Ramsey, zo meldt Sky. De kampioen van Italië hoopt de 27-jarige middenvelder van Arsenal komende zomer transfervrij over te kunnen nemen. Ook Internazionale is geïnteresseerd in de international van Wales.

Volledig scherm Aaron Ramsey. © Visionhaus