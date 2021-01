Bruns leeft op bij Vitesse: ‘Ik geniet van elke minuut die ik krijg’

De blik strak, de borst vooruit. Bij Vitesse mogen Matus Bero en Sondre Tronstad dan de voorkeur hebben, Thomas Bruns recht de rug voor de concurrentiestrijd. De Tukker moet altijd klaar staan voor zijn speelminuten. Er zijn ook nog hongerige collega’s als Patrick Vroegh en Idrissa Touré. In Arnhem is het druk op het middenveld.



Bruns is de oude rot in het vak. Hij is net 29 jaar geworden. In zijn laatste contractjaar bij Vitesse is hij weer positief gestemd. Vrolijk.