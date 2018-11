Bruns wil weg bij Vitesse: ‘Ik kan niet leven met deze rol’

Bruns stond dit seizoen pas een keer in de basis in de eredivisie, uit tegen Feyenoord. Met daarin ook nog een rode kaart. Verder staat hij nog op vier invalbeurten, met schamele minuten speeltijd. ,,Dat is voor mij echt veel te weinig”, stelt Bruns, die meer dan tweehonderd wedstrijden in de eredivisie op zak heeft. ,,Ik wil voetballen, niet hopen op tien minuten hier, of een kwartier speeltijd daar. Of maar een enkele minuut als invaller, zoals nu het geval is. Ik kan niet leven met deze rol.”