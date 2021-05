Buijs wil Robben 90 minuten laten spelen: ‘Alleen wissel bij 5-0 voorsprong tegen negen man’

Robben sloeg afgelopen weekend het duel met PEC Zwolle (1-0 nederlaag) over en kwam enkele dagen eerder slechts enkele minuten in actie tegen AZ (0-0). Hij werd na zijn glansrol tegen FC Emmen uit de wind gehouden om uitgerust aan de strijd om Europees voetbal te beginnen.

Robben kan in Utrecht daarom logischerwijs rekenen op flink wat speeltijd. Trainer Buijs houdt bovendien geen rekening met een eventuele finale enkele dagen later. ,,Als we na een uur met 5-0 voor staan tegen 9 man, dan wissel ik hem’’, zegt Buijs met gevoel voor overdrijving. ,,Zolang het spannend is, haal ik Robben er niet af. Tenzij hij zelf aangeeft dat het op is.’’

FC Groningen en FC Utrecht speelden in de competitie twee keer gelijk. Hoewel de tegenstander van morgen in die duels het betere van het spel had, gelooft Buijs dat zijn ploeg een hoger niveau kan halen dan toen. ,,Dat baseer ik op de spelers die wij toen niet en nu wel tot onze beschikking hebben’’, zegt hij, doelend op onder meer Robben. Wel denkt hij dat FC Utrecht samen met Feyenoord ‘licht favoriet’ is voor de zege in de play-offs.

In de Galgenwaard zijn morgen 3000 toeschouwers welkom. Buijs maakt zich weinig zorgen over het extra thuisvoordeel dat FC Utrecht hierdoor mogelijk heeft. ,,Als je de play-offs wil winnen en bij de grote jongens wil horen, moet je het laten zien op het moment dat het gevraagd wordt. Ben je afhankelijk van een vol of halfvol stadion? Dan is het de vraag of je goed genoeg bent om de volgende stap te zetten. En dat is Europees voetbal.’’