‘Buitenlandse’ Leeuwinnen terug in Zeist: ‘Ik was wel klaar met dat rennen’

Na een belletje van Lieke Martens naar bondscoach Sarina Wiegman zijn de ‘buitenlandse’ Leeuwinnen vandaag voor een informele training bij elkaar gekomen in Zeist. Martens was er wel klaar mee, met dat gezwoeg in een park of bos en nam contact op met Wiegman, waarna het initiatief snel was vormgegeven.

Martens kan er op het twitteraccount van de Leeuwinnen wel om lachen. „Ik zei tegen Sarina dat ik wel een beetje klaar was met al dat rennen en zo. Ik kon mezelf niet meer vermaken. Dus ik vroeg de bondscoach of het niet een idee was om met alle speelsters die in het buitenland voetballen maar nu in Nederland zijn, in Zeist te verzamelen.”

Wiegman: ,,Daar hebben we gehoor aan gegeven. Het is nu normaal gesproken niet de tijd om het Nederlands elftal bij elkaar te halen, maar het is leuk dat we het nu op deze manier zo toch kunnen doen. De meeste speelsters trainen vooral afzonderlijk in een park, op een veldje of in het bos. Nu konden we mooi een training met oefeningen op anderhalve meter afstand organiseren.”

Volledig scherm De 'buitenlandse' Leeuwinnen stonden vandaag in Zeist voor het eerst in lange tijd weer op het veld. © KNVB

In Zeist verzamelde zich zodoende een negental ‘Leeuwinnen’, onder wie behalve Barça-ster Martens zelf ook Stefanie van der Gragt (FC Barcelona), Shanice van de Sanden (Olympique Lyon) en Jill Roord (Arsenal). De speelsters namen uiteraard de coronaregels in acht. Martens: „Iedereen was heel enthousiast, je kon zien dat we plezier hadden. Er werd door de coaches vaak geschreeuwd ‘afstand houden, meiden’, want ja, als je gewonnen hebt, wil je toch even knuffelen. Dat kon nu natuurlijk niet. Maar het was ontzettend lekker om weer even bezig te zijn met de bal. En de kwaliteit? Die gaat vanzelf wel weer omhoog.”