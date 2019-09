Buscombi bij Katwijkse derby voor vier kilometer: belachelijk of begrijpelijk?

Sparta en RKC beloven spektakel, AZ matig in uitduels

20 september Naast de kraker tussen PSV en Ajax (de stats van die wedstrijd volgen later in een apart artikel) staan er dit weekend uiteraard nóg acht wedstrijden op de rol in de eredivisie. AZ gaat op visite bij ADO Den Haag, Feyenoord reist af naar FC Emmen én de Twentse derby is terug. Aan de hand van de leukste feitjes en weetjes van statistiekenbureau GraceNote blikken we vooruit op de zesde speelronde in de eredivisie.