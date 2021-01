Calimero-gedrag of kijken de media inderdaad door een Ajax-bril?

Door Sjoerd Mossou



De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord (1-0) was net gespeeld, toen sportzender ESPN zondagavond terugschakelde naar de studio. Daar zaten de analytici Kenneth Perez, Ronald de Boer en - in mindere mate - Mario Been zichtbaar ontevreden achter hun desk.



De eerste opinie was helder: dit was een kwalitatief zeer matige topper geweest. De wedstrijd viel erg tegen. Er was ronduit slecht gevoetbald.



Maar in hoeverre klopte dat beeld eigenlijk voor wie puur de wedstrijd als uitgangspunt nam, die toch tot de 96ste minuut spannend was geweest. Simpel gesteld: was de wedstrijd werkelijk zo slecht, of stelde vooral één van de twee teams - Ajax in dit geval - zwaar teleur?