Cambuur aangeslagen door nieuws over Henk de Jong: ‘Een tweede schok in korte tijd’

Henk de Jong keer voorlopig niet terug bij SC Cambuur. De 57-jarige trainer, die zaterdag ook al ontbrak in de thuiswedstrijd tegen Vitesse, is vanwege gezondheidsklachten langere tijd uit de roulatie. De Jong heeft een cyste in zijn hoofd en wordt momenteel verder onderzocht en zal vanaf daar een behandeltraject ingaan.

,,Het is natuurlijk heel vervelend om niet bij het team en op de club te kunnen zijn, maar gezondheid gaat boven alles‘’, laat De Jong in een statement op de site van de club weten. ,,We zijn optimistisch gestemd en ik voel me voor de rest ook prima. We gaan nu bekijken hoe we de cyste in mijn hoofd het best kunnen behandelen en we gaan er vanuit dat alles goed gaat komen. Tot die tijd heb ik alle vertrouwen in de spelers en technische staf om de ingezette lijn voort te zetten.”

Onder De Jong promoveerde Cambuur als kampioen van de Keuken Kampioen Divisie vorig seizoen naar de eredivisie. Ook op het hoogste niveau maakt de club uit Leeuwarden deze jaargang veel indruk. Met 24 punten uit 15 wedstrijden staat Cambuur momenteel op de zevende plaats.

Quote Henk wil het liefst alles doen binnen de club, maar hij moet echt gedwongen rust nemen. Ard de Graaf, Algemeen directeur Cambuur

Volgens algemeen directeur Ard de Graaf is iedereen bij de club enorm geschrokken van het nieuws dat al even bekend is bij de meeste betrokkenen. ,,Een tweede schok in korte tijd want afgelopen zomer was er het bericht dat Foeke Booy (technisch directeur, red.) een herseninfarct had gekregen. Foeke is daar gelukkig van hersteld en is op dit moment weer aan het werk voor de club.”

De Jong moet een pas op de plaats maken. ,,En dat is heel moeilijk voor hem want Henk wil het liefst alles doen binnen de club. Hij moet echt gedwongen rust nemen. Met Pascal Bosschaart en Martijn Barto hebben we een goede technische staf die hem kan vervangen.”

Volledig scherm Algemeen directeur Ard de Graaf (l), technisch directeur Foeke Booy en financieel directeur Gerard van den Belt. © Pro Shots / Stanley Gontha

De Graaf ziet met Henk de Jong een boegbeeld voor de club wegvallen. ,,Dat is hij natuurlijk. Voor veel mensen ís Cambuur, Henk de Jong.” Ook voor de spelers van Cambuur kwam het bericht hard aan. ,,Veel spelers werken al jaren met hem. Ze zijn met hem kampioen geworden in de eerste divisie en maken nu mooie dingen mee in de eredivisie. Henk is nu weggevallen maar we moeten allemaal maar een stapje harder zetten de komende tijd.”

Cambuur speelt vrijdag uit tegen Willem II. Dit kalenderjaar speelt de club uit Leeuwarden verder nog tegen NEC (beker, thuis), SC Heerenveen (thuis) en Heracles (uit).