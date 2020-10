Cambuur blijft aan kop na eenvoudige zege op Roda

Video Schuurs weet dat er meer in had gezeten: ‘We hadden zelfs meer dan een punt verdiend’

22 oktober Met het gevoel dat er veel meer in had gezeten verliet Perr Schuurs na de nederlaag van Ajax tegen Liverpool (0-1) een lege Johan Cruijff Arena. ,,We hadden zelfs meer dan een punt verdiend”, zei de verdediger over een mislukte start van de Champions League. ,,Als je kijkt wat voor een kansen we hebben gekregen. Die moeten we benutten.”