Cambuur dendert door in KKD, Volendam doet NEC pijn in topper

SC Cambuur heeft de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie vrijdagavond verstevigd door in eigen huis met 3-1 te winnen van Jong AZ. Ook hoogvliegers Jong Ajax en NAC Breda pakten de drie punten. In de strijd om de tweede periodetitel heeft FC Volendam de macht gegrepen.

SC Cambuur

Cambuur stond voorafgaand aan deze speelronde al bovenaan, met drie punten meer dan De Graafschap, terwijl De Superboeren pas zondagmiddag in actie komen. De Friezen hadden vrijdag dus dé kans om (in ieder geval voor even) uit te lopen op de naaste concurrent. Het duel met Jong AZ begon echter slecht, omdat Félix Correia de bezoekers na geprutst in de Friese defensie al in de vierde minuut op 0-1 zette.

Jong AZ was note bene de ploeg die De Graafschap afgelopen maandag de allereerste nederlaag van het seizoen toediende, maar een nieuwe verrassing zat er dit keer niet in. Na goed terugleggen (met het hoofd) van Robert Mühren schoot Stanley Akoy al vroeg de gelijkmaker binnen, kort daarna wipte Issa Kallon knap de 2-1 binnen. Een kwartier voor tijd tekende goudhaantje Robert Mühren vervolgens voor de eindstand.

Door die overwinning heeft Cambuur nu al ruim drie maanden niet verloren. Van de laatste veertien competitieduels werden er drie gelijkgespeeld en elf gewonnen. De enige twee nederlagen waren in de eerste en derde wedstrijd van het seizoen, bij mede-topploegen De Graafschap en NAC.

Periodetopper

Het treffen tussen FC Volendam en NEC was niet alleen een duel tussen de nummer zes en nummer vier van de KKD, maar ook tussen de twee koplopers in de strijd om de tweede periodetitel. De Nijmegenaren hadden tot vanavond een puntje meer dan de achtervolger, maar daar kwam nu verandering in.

De ploeg van trainer Wim Jonk had het verschil in eigen huis voor rust eigenlijk al gemaakt. Kevin Visser tikte de bal na een voorzet van links behendig binnen voor 1-0. Zo fraai als die goal was, zo curieus was de 2-0. Gijs Smal wilde op doel schieten, maar zijn totaal mislukte poging ging via ploeggenoot Martijn Kaars alsnog binnen. Direct na rust schoot Jellert van Landschoot de aansluitingstreffer binnen, maar verder kwam NEC niet. Sterker nog: in blessuretijd zorgde de 17-jarige debutant Ibrahim El Kadiri nog voor de 3-1.

Volledig scherm © BSR Agency

Jong Ajax

Jong Ajax (dat tot vrijdag drie punten minder had dan De Graafschap) blijft eveneens bovenin meedraaien, na een ruime zege op bezoek bij Telstar. Onder het toeziend oog van Louis van Gaal werd het 0-3 voor de Amsterdamse talenten: Jasper ter Heide zorgde voor de rust voor de 0-1, in het tweede bedrijf tekenden Carel Eiting (penalty) en Jurgen Ekkelenkamp voor de nog ruimere voorsprong. In de slotfase kwam de thuisploeg via Ilias Bronkhorst en Reda Kharchouch nog wel terug tot 2-3, maar de gelijkmaker kwam er niet meer.

NAC

Voor de winnaar van de eerste periodetitel ging het de laatste weken niet best. Nadat die eerste periode werd gewonnen, won NAC Breda namelijk niet één competitiewedstrijd meer, tot afgelopen maandag. Vanavond volgde tegen MVV Maastricht de tweede overwinning op rij. Huseyin Dogan benutte nog voor rust een penalty, in de slotfase werd de wedstrijd beslist door Luka Ilic.