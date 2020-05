Cambuur en De Graafschap langer in wachtkamer om compensatie KNVB

‘Begrip gevoeld’

,,We hebben net nog even over de besluitvorming gesproken”, zei Ostendorp. ,,Daarna hebben we laten zien waar we nu financieel tegenaan lopen. Eredivisie of eerste divisie scheelt 2 tot 3 miljoen euro in begroting. Maar de kosten zijn ook weer hoger in de eredivisie. Het echte resultaat ligt dus lager. Ik vind het niet netjes om het bedrag te noemen dat we aan de KNVB hebben verteld. De KNVB gaat daar nu wel mee aan de slag.”