Cambuur en De Graafschap rekenen op eredivisie, RKC en ADO zwijgen

UpdateVier clubs zitten tijdens de coronacrisis in het bijzonder tussen hoop en vrees: de nummers 17 en 18 van de eredivisie en de nummers 1 en 2 van de eerste divisie. Waar RKC en ADO Den Haag stil blijven, gaan Cambuur en De Graafschap ervan uit dat ze volgend seizoen in de eredivisie spelen.

Momenteel zijn er drie scenario’s: de competitie uitspelen vóór 30 juni (deels zonder publiek), na 30 juni of het seizoen beëindigen. De voorkeur van Henk de Jong gaat overduidelijk uit naar het eerste scenario. ,,Mits het veilig is natuurlijk”, zegt de Cambuur-trainer. ,,Ik wil niemand kwetsen, maar wij moeten bijvoorbeeld nog twee uitwedstrijden spelen in Brabant. Voetballers moeten straks niet de enigen zijn die als proefkonijnen op pad worden gestuurd. Ik kan me ook niet voorstellen dat dit gebeurt.”

Quote We hebben meer dan 75 procent van het seizoen gespeeld. Dan geeft de stand een heel reëel beeld Henk de Jong De tweede optie – het seizoen uitspelen na 30 juni – ziet De Jong niet zitten. ,,Dat kan niet, want dan ben je straks 1,5 week vrij voordat de nieuwe competitie begint. Dan speel je ook met de gezondheid van mensen.”



Blijft over het scenario waarin de huidige stand de eindstand is. Koploper Cambuur rekent dan op promotie. De Jong: ,,We hebben meer dan 75 procent van het seizoen gespeeld. Dan geeft de stand een heel reëel beeld van de werkelijkheid. Ik weet het, ik zeg dit nu als trainer van de koploper. Maar ik had precies hetzelfde gezegd als wij nu vijfde hadden gestaan.”

Zo denken ze er overigens ook in de Achterhoek over. De Graafschap staat tweede, met vier punten minder. ,,Er zijn nu meerdere scenario’s denkbaar waarbij Cambuur en wij zouden promoveren”, zegt Peter Hofstede, technisch manager van De Graafschap. ,,Dat is ook wat we willen. Promotie lijkt mij, ook als er dit seizoen niet meer gevoetbald mag worden, heel reëel en recht doen aan onze prestaties tot nu toe. Dan moet de huidige stand de eindstand zijn, hoe wrang dat in de huidige situatie ook is.”

Mirakel

De vraag is wat het voor consequentie heeft voor de twee clubs die nu in de eredivisie de rij sluiten. Directeur Frank van Mosselveld van nummer 18 RKC wil nergens op vooruitlopen en zwijgt. RKC kwam vorig jaar via de nacompetitie op een wonderlijke manier in de eredivisie terecht. Nu beseffen ze in Waalwijk dat alleen een mirakel ze erin kan houden.

In Brabant hebben ze een tweesporenbeleid voor volgend seizoen, waarbij het één telt voor de eredivisie en het andere voor eerste divisie. Daar verandert de coronacrisis niets aan, want de hele competitie kan RKC eigenlijk al niet meekomen.

Hetzelfde geldt voor ADO Den Haag, dat net als RKC al maanden op degradatie afkoerst. Zo is na de winterstop onder Alan Pardew pas één keer gewonnen. Toch mogen ze in Den Haag nog hopen op een curieuze ontsnapping. Maar om op de voorbijkomende scenario’s te reageren, vinden ze het in de stad achter de duinen nog te vroeg. De club wacht af en gaat niet mee in de ferme taal die al vanuit Leeuwarden en Doetinchem klinkt.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm ADO Den Haag won na de winterstop pas één keer: in eerste wedstrijd na de hervatting tegen RKC. © ANP Sport

Quote Wij staan voor promotie. Dat is vanaf de eerste dag van het seizoen ons grote doel en daar verandert niets aan Peter Hofstede Bij Cambuur en De Graafschap hebben ze daar dan weer geen boodschap aan. Zij kijken bovenal naar de eigen situatie. ,,Wij staan voor promotie”, zegt Hofstede. ,,Dat is vanaf de eerste dag van het seizoen ons grote doel en daar verandert niets aan. Of de competitie nu wordt uitgespeeld of niet.”



,,Welk scenario we straks ook krijgen, ik denk dat wij een goede uitgangspositie hebben”, vult Ard de Graaf aan. De algemeen directeur van Cambuur benadrukt dat ook hij het seizoen het liefst afmaakt. ,,Maar vooropgesteld: het moet ook kunnen. Iedereen weet dat er nu iets gebeurt dat de sport overstijgt.”

Hofstede sluit zich daar bij aan: ,,Ik kan me goed voorstellen dat voetballers nu liever niet willen spelen. Iedereen wordt nu aangeraden thuis te blijven en dan zouden zij straks moeten gaan trainen, voetballen en met z’n allen in een kleedkamer zitten.”

Mogelijk is snel meer duidelijk. Hofstede verwacht na de kabinetsvergadering van komende dinsdag, over de coronamaatregelen na 6 april. ,,Pas als bekend is of er dit seizoen nog gevoetbald wordt en wat in een ander geval de consequenties zijn, weten we waar we naartoe kunnen werken.”

Volledig scherm Cambuur-trainer Henk de Jong. © BSR Agency

Volledig scherm De spelers van Cambuur vieren de 0-3 overwinning bij Jong AZ in de voorlopig laatste wedstrijd die de club speelde. © BSR Agency