Cambuur evenaart prestatie uit 1965 met vijf goals tegen FC Dordrecht

Robert Mühren schoot in de 19de minuut raak vanaf elf meter en kopte drie minuten later ook de 2-0 binnen, nadat de spits uit Volendam vroeg in de wedstrijd al een strafschop via de lat over had geschoten. Michael Breij maakte er na 33 minuten 3-0 van. Giovanni Korte maakte de beide goals in de tweede helft. De oud-speler van FC Dordrecht deed dat in de 71ste en 92ste minuut. ,,In de tweede helft werden we een beetje gemakzuchtig en slordig, maar dat sluipt er automatisch in bij zo'n voorsprong. In de eerste helft hebben we erg goed gespeeld, het niveau dat we vorig seizoen vaak haalden", zei Mühren, die alweer op zeven treffers na zes gespeelde wedstrijden staat. Vorig seizoen scoorde de 31-jarige spits 26 keer in 29 competitieduels, maar zoals bekend leverde dat geen promotie op.