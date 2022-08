Cambuur haalt Sai van Wermeskerken terug, De Leeuw tóch op weg naar Willem II

Bert van Marwijk was het grote talent van Deventer: ‘Door mij vertrok Johan Derksen bij Go Ahead’

Een natuurtalent wordt hij in Deventer genoemd. Vergeleken met Johan Cruijff. Het is dan ook niet echt een verrassing dat Bert van Marwijk al op vroege leeftijd debuteert bij Go Ahead. Hoe goed en talentvol ook, de linksbuiten uit De Worp haalt niet alles uit zijn carrière. Voor het eerst vertelt hij waarom. Een gesprek over pijn, tegenslag en waarom hij nooit trainer is geworden van de voetbalclub die zondag het seizoen begint tegen AZ.

6 augustus