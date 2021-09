Cambuur spoelt Ajax-kater weg tegen Heracles

Henk de Jong maakte zich zaterdagavond na de pijnlijke nederlaag in de Johan Cruijff Arena al geen zorgen en deed dat ook vanavond voor de wedstrijd tegen Heracles niet. De kritiek dat hij en zijn spelers naïef werden genoemd na de 9-0 nederlaag bij Ajax deed hem weinig. Tegen Heracles moesten er weer drie punten gepakt worden en daar slaagde zijn team in. In het eerste kwart van de wedstrijd waren er nog weinig kansen, maar daarna schoot Michael Breij na een goede combinatie met Jamie Jacobs fraai de 1-0 binnen met links. Daarna kreeg spits Kaj Sierhuis (kopbal op de lat) en linksback Giacomo Quagliatta (schot van dichtbij net naast) goede kansen op de gelijkmaker, maar Cambuur ging met een voorsprong de rust in. Twee minuten na rust schoot middenvelder Mees Hoedemakers de 2-0 binnen met een schot met links, nadat spits Tom Boere de bal goed voor hem klaar legde op de rand van het strafschopgebied.

Heracles had daarna nog alle tijd voor de aansluitingstreffer, maar die viel uiteindelijk pas in de 90ste minuut via Sinan Bakis. De Turkse spits was na een uur ingevallen voor Kaj Sierhuis, die maar een uur mocht spelen nadat hij zondag een krampaanval in zijn hele lichaam kreeg bij het juichen na de winnende 3-2 van Rai Vloet tegen AZ.